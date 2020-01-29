Бруну Фернандеш завтра пройдёт медосмотр в «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандеш завтра, 30 января, пройдёт медицинское обследование для перехода в «Манчестер Юнайтед», сообщается в «твиттере» журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Ранее сообщалось, что манкунианцы заплатят за футболиста € 55 млн. Кроме того € 10 млн составят легкодостижимые бонусы и € 15 млн — достижимые более сложно. Сделка должна быть оформлена до закрытия зимнего трансферного окна.
Фернандеш перешёл в «Спортинг» летом 2017 года из генуэзской «Сампдории», сумма трансфера составила € 9,69 млн. В нынешнем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 17 матчах чемпионата Португалии (во всех — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей (четырёх — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Контракт хавбека с клубом действует до лета 2023 года.
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