«Герта» намерена приобрести Пёнтека у «Милана»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек может продолжить карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Как утверждает источник, берлинская «Герта» начала переговоры с итальянским клубом относительно трансфера игрока на постоянной основе и пытается договориться также с самим нападающим. Отмечается, что «Тоттенхэм Хотспур» по-прежнему находится в гонке за форварда, но предлагает «Милану» лишь аренду игрока.

Ранее появилась информация, что на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед», и мадридский «Атлетико».



Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти) и не отметился результативными передачами.