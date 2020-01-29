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«Челси» готов приобрести Мертенса зимой

«Челси» готов приобрести Мертенса зимой
Футбол / Англия 0

Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Как утверждает источник, «Челси» связался с итальянским клубом относительно возможного подписания футболиста зимой. Английский клуб готов предложить неаполитанцам € 6-7 млн, чтобы не ждать лета, когда 32-летний игрок станет свободным агентом. «Наполи» ещё не решил, принять это предложение или продать при условии, что бельгиец доиграет в стане клуба до конца сезона.

Текущее соглашение форварда сборной Бельгии с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2020 года. В этом сезоне Дрис Мертенс забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах за «Наполи» в чемпионате Италии.

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