«Челси» готов приобрести Мертенса зимой
Нападающий «Наполи» Дрис Мертенс может продолжить карьеру в чемпионате Англии, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Как утверждает источник, «Челси» связался с итальянским клубом относительно возможного подписания футболиста зимой. Английский клуб готов предложить неаполитанцам € 6-7 млн, чтобы не ждать лета, когда 32-летний игрок станет свободным агентом. «Наполи» ещё не решил, принять это предложение или продать при условии, что бельгиец доиграет в стане клуба до конца сезона.
Текущее соглашение форварда сборной Бельгии с «Наполи» рассчитано до 30 июня 2020 года. В этом сезоне Дрис Мертенс забил 4 мяча и отдал 3 результативные передачи в 16 матчах за «Наполи» в чемпионате Италии.
«Интер» намерен подписать Мертенса свободным агентом
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