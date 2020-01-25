Форвард «Локомотива» Галаджан перешёл в «Ротор» на правах аренды
«Ротор» на официальном сайте объявил о переходе в клуб нападающего московского «Локомотива» Артёма Галаджана на правах аренды. Арендное соглашение 21-летнего футболиста рассчитано до конца сезона-2019/2020. Галаджан будет выступать в составе «Ротора» под 89-м номером.
«Рад стать частью «Ротора». В Волгограде созданы прекрасные условия, здесь есть всё, чтобы показывать достойный футбол. Команда идёт на первом месте. Надеюсь, мы вместе сможем достичь большого результата. Мои личные цели — это, конечно же, победы! Настроен выигрывать, забивать голы и приносить пользу команде», — отметил Галаджан.
Галаджан провёл в составе московского «Локомотива» шесть матчей и отдал одну результативную передачу.
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