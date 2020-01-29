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Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен показать идеальную игру в матче с «Манчестер Сити»

Сульшер: «Манчестер Юнайтед» должен показать идеальную игру в матче с «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Кубка английской лиги с «Манчестер Сити».

«Мы должны показать идеальную игру, чтобы обыграть отличную команду в гостях. Мы должны держать в голове противостояние с „ПСЖ“, это придаст нам надежду. Мы потеряли некоторых футболистов, но не можем позволить себе уйти в защиту. Мы должны контролировать мяч и прилагать все силы», — приводит слова Сульшера The Guardian.

Первая игра между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед» закончилась со счётом 3:1 в пользу «горожан». Ответный матч состоится сегодня, 29 января, на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

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