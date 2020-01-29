Соболев перейдёт в «Спартак» на правах аренды

Павел Андреев, агент форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева, заявил, что его клиент перейдёт в «Спартак» на правах аренды. Об этом сообщает Спорт Бизнес Online.

В текущем сезоне Соболев принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету 22-летнего нападающего 10 забитых мячей и 3 результативные передачи. Контракт футболиста с «Крыльями Советов» рассчитан до лета 2021 года. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 4,5 млн.

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги «Спартак» занимает 10-е место. В активе красно-белых 22 очка после 19 туров. «Крылья Советов», набрав 18 очков, занимают предпоследнее, 15-е место. Лидирует в чемпионате «Зенит», в активе которого 45 очков.