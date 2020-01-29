Божович: Соболев понимает, что должен работать в любом случае

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович подвёл итоги учебно-тренировочного сбора в Белеке (Турция).

«Самое главное – обошлись без травм. После небольшого перерыва продолжим работу. На втором сборе нагрузки будут более интенсивными, футболисты будут играть больше времени. На этом сборе игроки провели на поле по 40 минут, на втором они будут играть по 60 минут. Это значит, что мы приближаемся к той готовности, которая нам нужна.

В прошедшие две игры мы пытались дать одинаковую игровую практику всем футболистам. Играли смешанные команды. Сыграли неплохо, кроме второго тайма с «Богемиансом». Это меня тревожит, потому что первый тайм мы играли очень хорошо – забили два очень красивых гола и хороший третий гол. Второй тайм могли и проиграть. Нам забили три гола, но могли и больше. Второй тайм играли безобразно. Но самое главное – забили достаточно голов. Но много пропустили – это значит, что физически мы ещё не готовы", — приводит слова Божовича «Комсомольская правда — Самара».

Также специалист поделился мнением о ситуации с нападающим Александром Соболевым, который может перейти в другой клуб.

«Соболев пришёл чуть-чуть попозже. Он хорошо тренировался, хорошо работал. Понимает, что должен работать в любом случае. Могу сказать, что я доволен, как он работает», — добавил наставник.