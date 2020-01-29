«Эвертон» отклонил предложение «Барселоны» в размере € 100 млн по Ришарлисону

«Эвертон» отказался продавать «Барселоне» вингера Ришарлисона де Андраде, сообщает Sky Sports.

Согласно информации источника, сине-гранатовые предложили за 22-летнего футболиста € 100 млн, однако «ириски» даже не вступали в переговоры с каталонским клубом, сразу же отклонив их заявку. В «Эвертоне» сообщили, что не намерены расставаться с ведущими игроками.

В текущем сезоне Ришарлисон принял участие в 27 матчах на клубном уровне. На счету бразильца 10 забитых мячей и 4 результативные передачи. Контракт форварда с «Эвертоном» рассчитан до лета 2024 года. На счету вингера 6 забитых мячей в 19 матчах за сборную Бразилии.

В турнирной таблице чемпионата Испании «Барселона» занимает 2-е место. В активе сине-гранатовых после 21 тура 43 очка.