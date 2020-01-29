ЦСКА провёл первую тренировку на втором зимнем сборе

В среду, 29 января, футболисты ЦСКА собрались в Кампоаморе (Испания) после нескольких выходных дней и начали второй сбор. Вечером команда провела тренировку: полчаса в тренажёрном зале и час — на поле. Занятие носило функциональный характер и было посвящено в основном беговой работе, передаёт корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Сбор ЦСКА в Кампоаморе будет проводиться с 29 января по 9 февраля. Во время сбора московский клуб проведёт четыре контрольных матча: со «Сваровски Тироль» (1 февраля), «Норшелланном» (5-го), «Оддом» (8-го) и «Зенитом» (9-го).

В турнирной таблице Российской Премьер-Лиги ЦСКА занимает 4-е место. В активе команды после 19 туров 34 очка.