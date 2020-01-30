«Интер» обыграл «Фиорентину», став последним полуфиналистом Кубка Италии

«Интер» обыграл «Фиорентину» в полуфинальном матче Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 44-й минуте. После передачи Лаутаро Мартинеса ворота Пьетро Терраччиано поразил полузащитник «Интера» Антонио Кандрева. На 60-й минуте «Фиорентина» отыгралась. С паса Эрика Пульгара забитым мячом отметился Мартин Касерес. Вырвать победу «нерадзурри» смогли на 67-й минуте, когда второй гол в ворота гостей забил Николо Барелла.

В полуфинале Кубка Италии «Интер» встретится с «Наполи». В другой паре сыграют «Милан» и «Ювентус». Финалисты турнира определятся по итогам двухматчевых противостояний. Действующим обладателем трофея является «Лацио».