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«Интер» обыграл «Фиорентину», став последним полуфиналистом Кубка Италии

«Интер» обыграл «Фиорентину», став последним полуфиналистом Кубка Италии
Футбол / Италия 0

«Интер» обыграл «Фиорентину» в полуфинальном матче Кубка Италии. Встреча проходила на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и завершилась со счётом 2:1.

Первый мяч в матче был забит на 44-й минуте. После передачи Лаутаро Мартинеса ворота Пьетро Терраччиано поразил полузащитник «Интера» Антонио Кандрева. На 60-й минуте «Фиорентина» отыгралась. С паса Эрика Пульгара забитым мячом отметился Мартин Касерес. Вырвать победу «нерадзурри» смогли на 67-й минуте, когда второй гол в ворота гостей забил Николо Барелла.

В полуфинале Кубка Италии «Интер» встретится с «Наполи». В другой паре сыграют «Милан» и «Ювентус». Финалисты турнира определятся по итогам двухматчевых противостояний. Действующим обладателем трофея является «Лацио».

Кубок Италии. 1/4 финала
29 января 2020, среда. 22:45 МСК
Интер М
Милан
Окончен
2 : 1
Фиорентина
Флоренция
1:0 Кандрева – 44'   1:1 Касерес – 60'   2:1 Барелла – 67'
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