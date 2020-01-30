Сульшер: «МЮ» нужен такой форвард, который сломает себе нос, но при этом забьёт гол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о том, кого клуб хочет приобрести в текущее трансферное окно.

«Приобрести нападающего до окончания трансферного окна? Нам нужен такой форвард, который сломает себе нос или палец, но забьёт при этом гол. Вот такие игроки нам нужны.

Что может привнести Бруну Фернандеш? Многое. Надеюсь, что мы сможем завершить это дело, а затем уже побольше поговорим о парне. Сыграет ли он с «Вулверхэмптоном»? Сначала нужно подписать контракт и завершить этот трансфер. Он в форме и готов играть», — приводит слова Сульшера Evening Standard.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата Англии. Подопечные Уле-Гуннара Сульшера набрали 34 очка в 24 турах.