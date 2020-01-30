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«Спартак» может купить хавбека «Милана» Лашальта, которым интересовался «Зенит»

«Спартак» может купить хавбека «Милана» Лашальта,
«Спартак» может купить хавбека «Милана» Лашальта, которым интересовался «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Милана» и сборной Уругвая Диего Лашальт, в нынешнем сезоне выступающий на правах аренды за «Торино», может в скором времени сменить команду.

Как сообщает Calciomercato.it со ссылкой на Sky Sport, у 26-летнего футболиста есть три варианта развития событий. В связи с вероятным уходом из стана россонери защитника Рикардо Родригеса клуб может досрочно вернуть Диего из аренды. Если же швейцарцу будет найдена замена на трансферном рынке, то хавбек, скорее всего, останется в «Торино».

Также возможен вариант, при котором Лашальт перейдёт в московский «Спартак», который, по словам источника, претендует на него.

Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован «Зенит». Сине-бело-голубые хотели заполучить его летом 2018 года. Также появлялась информация о возможном переходе Диего в петербургский клуб летом 2019 года.

В нынешнем сезоне Лашальт провёл 16 матчей в итальянской Серии А, отметился 1 результативной передачей и получил 3 жёлтые карточки.

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