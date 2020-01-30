Пёнтек в ближайшее время станет игроком «Герты»

Нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек продолжит карьеру в чемпионате Германии, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, берлинская «Герта» полностью согласовала с итальянским клубом трансфер польского нападающего. Клуб заплатит за футболиста € 27 млн. В ближайшее время Пёнтек отправится в Германию. Отмечается, что «Тоттенхэм Хотспур» находился в гонке за форварда, но предлагал «Милану» лишь аренду игрока.

Ранее появилась информация, что на игрока также претендуют «Манчестер Юнайтед» и мадридский «Атлетико».



Кшиштоф Пёнтек перешёл в «Милан» в январе 2019 года из «Дженоа» за € 38 млн. В нынешнем сезоне 24-летний поляк принял участие в 18 матчах чемпионата Италии, в которых забил 4 гола (3 — с пенальти) и не отметился результативными передачами.