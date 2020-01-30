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«Зенит» объявил об уходе Мака

«Зенит» объявил об уходе Мака
«Зенит» объявил об уходе Мака
Футбол / РПЛ 0

«Зенит» на своём официальном сайте объявил об уходе из команды полузащитника Роберта Мака.

«Зенит» и словацкий полузащитник достигли соглашения о дальнейшем продолжении карьеры футболиста. «Зенит» благодарит Роберта Мака за время, проведённое в Петербурге, и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении сине-бело-голубых.

Ранее сообщалось, что петербургский клуб отпустит Мака, после чего игрок на правах свободного агента присоединится к турецкой команде «Коньяспор».

Мак перешёл в «Зенит» летом 2016 года из греческого ПАОК. Сумма трансфера составила € 3,5 млн. В нынешнем сезоне 28-летний словацкий полузащитник принял участие в 5 матчах Российской Премьер-Лиги (во всех вышел на замену), в которых стал автором 1 забитого мяча.

Источник: Мак бесплатно перейдёт в «Коньяспор»
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