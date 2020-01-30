Отчим Кокорина: вариант с переходом Саши в «Динамо» даже не обсуждается

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды.
«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Обсуждаем ли мы с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев», — приводит слова Логинова Sport24.
Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. Позже аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель игрока Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается в «Сочи». Позже Дарья Валитова, жена Кокорина, сообщила, что нападающий был переведён в «Зенит-2» за отказ уйти в «Сочи».
- 30 января 2020
-
14:41
-
14:37
-
14:20
-
14:18
-
14:02
-
14:01
-
13:47
-
13:43
-
13:32
-
13:29
-
13:09
-
12:48
-
12:42
-
12:41
-
12:23
-
12:11
-
12:00
-
11:37
-
11:29
-
11:27
-
11:08
-
11:01
-
10:43
-
10:18
-
10:10
-
10:02
-
09:56
-
09:45
-
09:26
-
09:26
-
07:34
-
03:53
-
02:50
-
02:12
-
01:51