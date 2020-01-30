Отчим Кокорина: вариант с переходом Саши в «Динамо» даже не обсуждается

Кирилл Логинов, отчим и агент нападающего «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировал ситуацию вокруг форварда команды.

«Динамо» интересуется Александром? Такой вариант даже не обсуждается. Обсуждаем ли мы с «Зенитом» разрыв контракта? Без комментариев», — приводит слова Логинова Sport24.

Напомним, 21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако затем 28-летний форвард вышел в стартовом составе сине-бело-голубых в товарищеском матче с катарским клубом «Аль-Увайнах» (10:0). В этой встрече футболист был капитаном петербургской команды и отметился хет-триком. Позже аренду Александра подтвердил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. При этом отчим и представитель игрока Кирилл Логинов заявил, что Кокорин не собирается в «Сочи». Позже Дарья Валитова, жена Кокорина, сообщила, что нападающий был переведён в «Зенит-2» за отказ уйти в «Сочи».