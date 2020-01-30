Н'Зонзи покинет «Галатасарай» спустя полгода после трансфера и перейдёт в «Ренн»

Полузащитник «Галатасарая» Стивен Н'Зонзи, права на которого принадлежат «Роме», вероятно, продолжит карьеру в чемпионате Франции, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в «Твиттере».

По информации источника, француз близок к переходу в «Ренн». «Рома» ведёт переговоры о сделке с клубом Лиги 1 по аренде игрока. Хавбек уйдёт из «Галатасарая», за который выступал в первой половине сезона. Ранее сообщалось, что турецкий клуб взял 30-летнего футболиста у «волков» в аренду по схеме «1+1» с правом последующего выкупа.

В этом сезоне чемпионата Турции Стивен Н'Зонзи принял участие в 10 матчах. Французский полузащитник не забил ни одного гола и отметился одной результативной передачей.

Н’Зонзи начинал профессиональную карьеру в составе «Амьена» в 2007 году, а спустя два года перебрался в Англию, подписав контракт с «Блэкберн Роверс». После трёх лет в клубе хавбек перешёл в «Сток Сити». В 2015 году Стивен оказался в «Севилье», которую покинул летом 2018 года, присоединившись к «Роме».