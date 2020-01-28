«Ренн» обыграл «Анже» в Кубке лиги. Клубы забили девять голов на двоих

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Анже» уступил «Ренну» со счётом 4:5. Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа». Обслуживал матч арбитр Томас Леонар. Ему ассистировали судьи на линиях Жиль Ланг и Фредерик Эбрар.

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал Джеймс Силики. В концовке тайма преимущество «Ренна» увеличил М'Байе Ньянг. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Сада Тиуб. Впрочем, на 61-й минуте Ньянг реализовал пенальти и вновь увеличил преимущество реннцев. В концовке основного времени отличились Тиуб и Стефан Баокен — с пенальти, и матч перешёл в овертайм. На 101-й минуте «Ренн» вновь вышел вперёд, отличился Янн Гбоу, но вскоре равновесие восстановил Матиас Лаж. Победу реннцам принёс Жереми Желен, который забил гол на 110-й минуте.