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«Ренн» обыграл «Анже» в Кубке лиги. Клубы забили девять голов на двоих

«Ренн» обыграл «Анже» в Кубке лиги. Клубы забили девять голов на двоих
Футбол / Франция 0

В матче 1/8 финала Кубка французской лиги «Анже» уступил «Ренну» со счётом 4:5. Встреча состоялась в Анже на стадионе «Раймон Копа». Обслуживал матч арбитр Томас Леонар. Ему ассистировали судьи на линиях Жиль Ланг и Фредерик Эбрар.

Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал Джеймс Силики. В концовке тайма преимущество «Ренна» увеличил М'Байе Ньянг. В начале второго тайма разрыв в счёте сократил Сада Тиуб. Впрочем, на 61-й минуте Ньянг реализовал пенальти и вновь увеличил преимущество реннцев. В концовке основного времени отличились Тиуб и Стефан Баокен — с пенальти, и матч перешёл в овертайм. На 101-й минуте «Ренн» вновь вышел вперёд, отличился Янн Гбоу, но вскоре равновесие восстановил Матиас Лаж. Победу реннцам принёс Жереми Желен, который забил гол на 110-й минуте.

Кубок Франции. 1/8 финала
28 января 2020, вторник. 20:30 МСК
Анже
Анже
Окончен
4 : 5
ДВ
Ренн
Ренн
0:1 Силики – 37'   0:2 Ньянг – 42'   1:2 Тиуб – 52'   1:3 Ньянг – 61' (пен)   2:3 Тиуб – 85'   3:3 Баокен – 89' (пен)   3:4 Гбоу – 101'   4:4 Лаж – 105+1'   4:5 Желен – 110'
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