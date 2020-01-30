Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Спартак» представил Соболева

«Спартак» представил Соболева
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на своём официальном сайте подтвердил переход нападающего Александра Соболева из самарских «Крыльев Советов».

22-летний футболист присоединился к красно-белым на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа. Утром сегодня, 30 января, Александр прибыл в Катар на сбор «Спартака», прошёл медицинское обследование и подписал контракт с клубом. За свою новую команду игрок будет выступать под номером 77.

Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»

Соболев выступал за «Крылья Советов» с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи».

В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров занимает делит второе и третье место в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».

Федун простит. «Спартак» перехватил большого форварда у «Манчестер Юнайтед»
Александр Соболев — победа Цорна и Павла Андреева.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020