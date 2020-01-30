«Спартак» представил Соболева

Московский «Спартак» на своём официальном сайте подтвердил переход нападающего Александра Соболева из самарских «Крыльев Советов».
22-летний футболист присоединился к красно-белым на правах аренды, рассчитанной до конца нынешнего сезона и включающей опцию последующего выкупа. Утром сегодня, 30 января, Александр прибыл в Катар на сбор «Спартака», прошёл медицинское обследование и подписал контракт с клубом. За свою новую команду игрок будет выступать под номером 77.
Фото: Официальный сайт ФК «Спартак»
Соболев выступал за «Крылья Советов» с 2018 года, а ранее защищал цвета «Томи».
В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 18 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 10 голов. Александр после 19 туров занимает делит второе и третье место в списке лучших бомбардиров первенства с Эльдором Шомуродовым из «Ростова».
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