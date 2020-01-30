Первый тренер Соболева: Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака»

Первый тренер нападающего «Спартака» Александра Соболева Александр Горбунов поделился мнением о том, с какими трудностями может столкнуться игрок с переходом в московский клуб.

«Насколько я понимаю, других вариантов в России, кроме «Спартака», у Саши не было – с ЦСКА и «Динамо» всё сорвалось, а потом «Спартак» сработал очень профессионально. То, что в итоге он перешёл именно в «Спартак», для меня неожиданно. Когда внезапно сорвались другие варианты, то я подумал, что до лета он останется в Самаре.



Саше будет непросто попасть в основной состав «Спартака». Там есть и Понсе, и Джордан, просто так его в основной состав ставить не будут. Да и форму ему надо набрать. Плюс в «Спартаке» большое давление болельщиков, надо понять, как его примут – нужно сразу включиться. Надеюсь, с голами его прорвёт. Он парень с характером, в Самаре его любили, а теперь всё доказывать надо заново.



В атаке «Спартака» нет наконечника, как Дзюба, как Комличенко. Они отличаются от Соболева, но все они могут принять мяч в штрафной, оттянуть защитников. Понсе и Джордан не такие футболисты – впереди цепляться за мяч некому. Но Саше надо прибавлять, ему всего 22 года, потенциал у него большой. А сейчас есть полгода, чтобы себя зарекомендовать. Думаю, ему удастся себя проявить», — сказал Горбунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.