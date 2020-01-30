«Манчестер Юнайтед» объявил о подписании контракта с Б. Фернандешем на 5,5 года
«Манчестер Юнайтед» и Бруну Фернандеш официально подписали контракт. Соглашение рассчитано на 5,5 года и включает опцию ещё на один сезон, сообщает пресс-служба «красных дьяволов» на сайте клуба.
Фото можно посмотреть на странице «Манчестер Юнайтед» в «Твиттере».
По информации СМИ, «Манчестер Юнайтед» заплатил «Спортингу» за 25-летнего португальца € 55 млн. Сумма трансфера может увеличиться на € 25 млн, которые предусмотрены в качестве бонусов.
В нынешней кампании Фернандеш в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В 24 встречах команда Уле-Гуннара Сульшера набрала 34 очка.
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