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Онопко — о переходе Смолова: в «Сельте» хорошо помнят русских футболистов

Онопко — о переходе Смолова: в «Сельте» хорошо помнят русских футболистов
Футбол / РПЛ 0

Тренер московского ЦСКА Виктор Онопко поделился мнением о переходе форварда «Локомотива» Фёдора Смолова в «Сельту».

«Смолов — хороший футболист, он может себя попробовать за границей, тем более в одном из самых сильных чемпионатов в Европе. У «Сельты» и победы есть, и история, там играли наши прославленные футболисты Карпин и Мостовой. Там хорошо помнят русских футболистов. Смолов сам по себе хороший футболист, он смог заинтересовать «Сельту».

Фёдор сможет заиграть, всё от него будет зависеть, как быстро он адаптируется к команде. Языковой барьер важен — это общение. Чемпионат Испании отличается от нашего, но Смолов имеет запас, фундамент. Если он придёт в «Сельту» и будет работать с первого дня, доказывая тренеру, партнёрам, будет работать на двести процентов, то у него всё получится.

Не поздно ли? В 29 лет, думаю, нет. Сейчас приглашают футболистов даже в более старшем возрасте в лучшие клубы планеты. Нормальный возраст. Всё будет зависеть от Фёдора», — сказал Онопко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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