Д. Попов: Смолову придётся показывать свои лучшие качества, в России не всегда получалось

Бывший футболист сборной России Дмитрий Попов прокомментировал новость о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в «Сельту».
«Смолов — в «Сельте»? Я удивлён. Я перевариваю сейчас эту новость, и для меня это неожиданность со всех сторон.
Пока могу сказать одно: Фёдор попадает в команду, которая борется за выживание, в команду, которая будет играть от обороны. Да к тому же и уровень чемпионата в Испании гораздо выше, чем в России. Ему придётся продемонстрировать свои выдающиеся качества, которые в последнее время у него не получается показывать даже в России.
Но если он решил перезапустить таким образом свою карьеру, мы должны пожелать ему только удачи и надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 30 января 2020
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31
-
21:31
-
21:21
-
21:15
-
21:06
-
21:04
-
21:02
-
20:58
-
20:54
-
20:36
-
20:26
-
20:24
-
20:23
-
20:17
-
19:59
-
19:50
-
19:39
-
19:24
-
19:04
-
18:47
-
18:47
-
18:28
-
18:26
-
18:02
-
17:59
-
17:39
-
17:37
-
17:16
-
17:02
-
16:55
-
16:45
-
16:43