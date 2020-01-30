Д. Попов: Смолову придётся показывать свои лучшие качества, в России не всегда получалось

Бывший футболист сборной России Дмитрий Попов прокомментировал новость о переходе нападающего Фёдора Смолова из московского «Локомотива» в «Сельту».

«Смолов — в «Сельте»? Я удивлён. Я перевариваю сейчас эту новость, и для меня это неожиданность со всех сторон.

Пока могу сказать одно: Фёдор попадает в команду, которая борется за выживание, в команду, которая будет играть от обороны. Да к тому же и уровень чемпионата в Испании гораздо выше, чем в России. Ему придётся продемонстрировать свои выдающиеся качества, которые в последнее время у него не получается показывать даже в России.

Но если он решил перезапустить таким образом свою карьеру, мы должны пожелать ему только удачи и надеяться, что всё будет хорошо», — сказал Попов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.