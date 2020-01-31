Ребров — о «Спартаке» Карреры: все вместе кайфовали от того, что делали

Голкипер «Спартака» Артём Ребров поделился мнением о бывшем главном тренере красно-белых Массимо Каррере.
«Массимо — вспыльчивый человек. Итальянец. С первого дня начал это показывать. Ещё не было понятно, останется или нет, но нам он сразу объявил: «Сколько бы я здесь ни был, одну игру или несколько, я хочу только побеждать». И всем своим видом, своим эмоциональным поведением это постоянно показывал – на установках, в матчах. То, что он был весь в игре, вся страна видела по телевизору.
Раскусил ли я его как человека? У меня не было и нет желания его раскусывать. В моей памяти о нём, как и обо всей чемпионской команде, останется только хорошее. Мы все двигались в одном направлении. У нас была задача, и мы выполнили её. Мы все вместе кайфовали от того, что делали. «Золотой» сезон пролетел на одном дыхании. А какой Массимо человек – в этом я и не пытался ковыряться», — рассказал Ребров в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.
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