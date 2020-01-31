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Кокорин: смогу уйти в аренду только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен

Кокорин: смогу уйти в аренду только тогда, когда в
Кокорин: смогу уйти в аренду только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин, сосланный в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды, высказался о своём будущем.

«У меня появится возможность уйти в аренду и кому-то что-то доказывать только тогда, когда в «Зените» скажут, что я не нужен. Сейчас мне сказали, что я еду на второй сбор с «Зенитом-2». Поэтому когда будет официальная позиция клуба, тогда я и буду принимать решение», — сказал Кокорин в эфире телеканала «Звезда».

21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось.

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