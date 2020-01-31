«Атлетико» надеется, что Фелиш восстановится к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш восстанавливается после мышечной травмы, сообщает AS.

Фелиш получил повреждение в матче с «Леганесом» (0:0) и не примет участия в дерби с «Реалом», но это не должно осложнить его участие в первой игре плей-офф Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая состоится 18 февраля. Но в случае рецидива травмы португальца он рискует пропустить противостояние с действующими чемпионами Европы.

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 1 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».



Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 126 млн. Форвард стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.