«Атлетико» надеется, что Фелиш восстановится к матчу с «Ливерпулем»

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш восстанавливается после мышечной травмы, сообщает AS.
Фелиш получил повреждение в матче с «Леганесом» (0:0) и не примет участия в дерби с «Реалом», но это не должно осложнить его участие в первой игре плей-офф Лиги чемпионов с «Ливерпулем», которая состоится 18 февраля. Но в случае рецидива травмы португальца он рискует пропустить противостояние с действующими чемпионами Европы.
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится завтра, 1 февраля. Встреча пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 126 млн. Форвард стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
- 31 января 2020
-
10:25
-
10:14
-
09:48
-
09:44
-
09:41
-
09:27
-
09:21
-
09:17
-
08:00
-
07:54
-
07:35
-
03:38
-
03:09
-
02:56
-
02:10
-
01:50
-
00:57
-
00:55
-
00:31
-
00:27
-
00:20
-
00:13
- 30 января 2020
-
23:48
-
23:44
-
23:20
-
23:12
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:45
-
22:26
-
22:18
-
21:56
-
21:42
-
21:31