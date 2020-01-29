Фелиш пропустит матч с «Реалом»
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Реалом», сообщает AS.
По данным источника, португалец не успел восстановиться после мышечного повреждения, которое он получил в матче 21-го тура с «Леганесом» (0:0).
Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 1 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит встречу арбитр Хавьер Эстрада Фернандес. Ему будут ассистировать судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный судья — Поль Годия Соле.
Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 126 млн. Форвард стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
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