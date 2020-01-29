Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фелиш пропустит матч с «Реалом»

Фелиш пропустит матч с «Реалом»
Футбол / Испания 0

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не сыграет в матче 22-го тура чемпионата Испании с «Реалом», сообщает AS.

По данным источника, португалец не успел восстановиться после мышечного повреждения, которое он получил в матче 21-го тура с «Леганесом» (0:0).

Матч «Реал» — «Атлетико» состоится 1 февраля в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Обслужит встречу арбитр Хавьер Эстрада Фернандес. Ему будут ассистировать судьи на линиях Диего Барберо Севилья и Гвадалупе Поррас Аюсо. Резервный судья — Поль Годия Соле.

Фелиш перешёл в «Атлетико» летом 2019 года из «Бенфики». Сумма трансфера составила € 126 млн. Форвард стал самым дорогим трансфером в истории клуба. В нынешнем сезоне он провёл 17 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Азар не сыграет в мадридском дерби
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020