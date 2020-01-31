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АЕК под руководством Карреры вышел в 1/4 финала Кубка Греции

АЕК под руководством Карреры вышел в 1/4 финала Кубка Греции
Футбол / Прочие турниры 0

АЕК одержал победу в ответном матче 1/8 финала Кубка Греции с «Астерасом». Встреча прошла в Афинах и завершилась со счётом 2:0.

Оба мяча были забиты ещё в начале матча. Сначала на 14-й минуте отличился полузащитник хозяев Петрос Манталос, а затем спустя всего три минуты окончательный счёт установил его партнёр по команде – нападающий Христос Албанис.

Таким образом, по сумме двух встреч в следующую стадию Кубка Греции прошёл АЕК. Первый матч, прошедший на поле «Астераса», завершился со счётом 1:1.

Напомним, пост главного тренера АЕКа занимает итальянский специалист Массимо Каррера, работавший в московском «Спартаке» в период с 2016 по 2018 год и приводивший красно-белых к победе в чемпионате и Суперкубке России.

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