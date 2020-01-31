Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Манчестер Юнайтед» отказался от аренды Виллиана Жозе из «Реала Сосьедад»

«Манчестер Юнайтед» отказался от аренды Виллиана Жозе из «Реала Сосьедад»
Футбол / Англия 0

Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.

По информации источника, «красные дьяволы» отказались от предложенной им возможности заполучить 28-летнего футболиста на правах аренды. При этом манкунианцы по-прежнему намерены усилить позицию центрального форварда.

При этом Жозе по-прежнему может покинуть испанский клуб, так как в его услугах заинтересован ещё один представитель английской Премьер-лиги в лице «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» в настоящее время ведут переговоры по игроку. «Реал Сосьедад» просит за бразильца чуть менее € 30 млн.

В нынешнем сезоне Виллиан Жозе принял участие в 20 матчах испанской Примеры, в которых отметился 8 голами и получил 3 жёлтые карточки.

Закрытие трансферного окна в Европе. Все главные сделки! LIVE
Слухи, возможные и уже состоявшиеся переходы – в нашем онлайне.
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020