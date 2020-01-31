«Манчестер Юнайтед» отказался от аренды Виллиана Жозе из «Реала Сосьедад»

Нападающий «Реала Сосьедад» Виллиан Жозе не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.



По информации источника, «красные дьяволы» отказались от предложенной им возможности заполучить 28-летнего футболиста на правах аренды. При этом манкунианцы по-прежнему намерены усилить позицию центрального форварда.



При этом Жозе по-прежнему может покинуть испанский клуб, так как в его услугах заинтересован ещё один представитель английской Премьер-лиги в лице «Тоттенхэм Хотспур». «Шпоры» в настоящее время ведут переговоры по игроку. «Реал Сосьедад» просит за бразильца чуть менее € 30 млн.



В нынешнем сезоне Виллиан Жозе принял участие в 20 матчах испанской Примеры, в которых отметился 8 голами и получил 3 жёлтые карточки.

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