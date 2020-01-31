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«Саутгемптон» отказал «Манчестер Юнайтед» в подписании Ингса

«Саутгемптон» отказал «Манчестер Юнайтед» в подписании Ингса
Футбол / Англия 0

Нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс не перейдёт в «Манчестер Юнайтед» в январское трансферное окно, сообщает The Telegraph.

Как утверждает источник, манкунианцы намеревались подписать английского форварда, но «Саутгемптон» отказался отпускать игрока в середине сезона. «Манчестер Юнайтед» нуждается в игроке атаки после травмы форварда Маркуса Рашфорда, который, по прогнозам, вернётся не раньше апреля. В настоящий момент футболист является главным кандидатом на попадание в сборную Англии на чемпионат Европы предстоящим летом. Ранее футболист выступал за «Ливерпуль».

Дэнни Ингс принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги в этом сезоне. Форвард сборной Англии стал автором 14 мячей и отметился одной результативной передачей.

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