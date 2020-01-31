Источник: «Локомотив» не отпустил Алексея Миранчука в аренду в «Милан»

«Милан» предпринял попытку заполучить полузащитника московского «Локомотива» Алексея Миранчука, утверждает Betting Insider.
По информации источника, россонери сделали «железнодорожникам» предложение об аренде игрока за € 3 млн с правом последующего выкупа за € 15 млн. Алексей был согласен на переход, но трансфер заблокировал главный тренер команды Юрий Сёмин.
Ранее сообщалось, что помимо «Милана» в услугах Миранчука заинтересованы такие европейские клубы, как «Манчестер Юнайтед», «Ювентус» и «Лацио». Позже появлялась информация, что россонери отказались от идеи приобретения российского футболиста.
В нынешнем сезоне Алексей принял участие в 21 матче на клубном уровне. На счету 24-летнего хавбека 9 забитых мячей и 4 результативные передачи. Его контракт с «Локомотивом» рассчитан до лета 2021 года.
- 31 января 2020
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