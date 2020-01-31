«Уфу» не устроили условия в переговорах с «Брешией» по защитнику Неделчару

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов подвёл итоги переговоров с итальянской «Брешией» по трансферу румынского защитника Йонуца Неделчяру.



«Неделчару не уйдёт. Переговоры с «Брешией» закончены, нас не устроили их условия», — сказал Газизов в беседе с кореспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Неделчяру перешёл в «Уфу» в феврале 2018 года из бухарестского «Динамо». Сумма трансфера составила € 600 тыс. В нынешнем сезоне 23-летний румынский защитник принял участие в 13 матчах Российской Премьер-Лиги (все — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с российским клубом действует до лета 2021 года.

«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков в 19 турах.