Б. Фернандеш выбрал в «Манчестер Юнайтед» 18-й номер. Ранее под ним играли Скоулз и Янг
Полузащитник Бруну Фернандеш будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под 18-м номером, который ранее принадлежал хавбеку Полу Сколзу, защитнику Эшли Янгу и нападающему Фрейзеру Кэмпбеллу.
Видео можно посмотреть на странице «Манчестер Юнайтед» в «Инстаграме».
Фернандеш перешёл в манкунианский клуб из лиссабонского «Спортинга» на этой неделе. По информации СМИ, трансфер португальца обошёлся «красным дьяволам» в € 55 млн. Ещё € 25 млн предусмотрены в качестве бонусных выплат.
25-летний португалец заключил с «Манчестер Юнайтед» контракт на 5,5 года. Соглашение включает опцию продления на один сезон.
В нынешней кампании Бруну в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне забил 15 мячей и отдал 14 результативных передач.
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