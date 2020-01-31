Экс-жена Джемаили и самая красивая болельщица Евро-2016: в футболе много гомосексуалов

Эрьона Сулеймани, самая красивая болельщица Евро-2016 и бывшая жена швейцарского полузащитника Блерима Джемаили, который сегодня перешёл из «Болоньи» в китайский «Шэньчжень», заявила, что в футболе много случаев гомосексуализма.

«Футболистов сложно назвать великими любовниками, они предпочитают получать удовольствие», — приводит слова Сулеймани El Mundo Deportivo со ссылкой на Riverlo. Эрьона призналась, что быть женой футболиста очень сложно. Ещё одним её признанием стало то, что «в футболе много случаев гомосексуализма».

Фото можно посмотреть в «инстаграме» Эрьоны Сулеймани.

Отметим, во время чемпионата Европы 2016 года популярный итальянский глянцевый журнал назвал Сулеймани самой красивой болельщицей турнира.