«Шальке-04» и «Герта» поделили очки в матче чемпионата Германии

В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 0:0.

Новичок «Герты» Кшиштоф Пёнтек начал матч на скамейке запасных. 24-летний польский нападающий вышел на поле на 63-й минуте, заменив форварда Мариуса Вольфа.

«Шальке-04» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды Давида Вагнера 34 очка. «Герта» (23) — на 13-м месте.

В 21-м туре немецкого первенства «Герта» на своём поле сыграет с «Майнцем», а «Шальке-04» дома примет «Падерборн 07». Обе встречи состоятся 8 февраля.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».