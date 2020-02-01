«Шальке-04» и «Герта» поделили очки в матче чемпионата Германии
В матче 20-го тура немецкой Бундеслиги берлинская «Герта» принимала гельзенкирхенский «Шальке-04». Встреча состоялась в Берлине на стадионе «Олимпиаштадион» и завершилась со счётом 0:0.
Новичок «Герты» Кшиштоф Пёнтек начал матч на скамейке запасных. 24-летний польский нападающий вышел на поле на 63-й минуте, заменив форварда Мариуса Вольфа.
«Шальке-04» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды Давида Вагнера 34 очка. «Герта» (23) — на 13-м месте.
В 21-м туре немецкого первенства «Герта» на своём поле сыграет с «Майнцем», а «Шальке-04» дома примет «Падерборн 07». Обе встречи состоятся 8 февраля.
Календарь матчей Бундеслиги сезона-2019/2020 можно посмотреть на «Чемпионате».
Германия - Бундеслига. 20-й тур
31 января 2020, пятница. 22:30 МСК
Герта
Берлин
Окончен
0 : 0
Шальке-04
Гельзенкирхен
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