Нападающий «Сельты» Эмре Мор арендован греческим «Олимпиакосом»

22-летний турецкий нападающий Эмре Мор, принадлежащий испанской «Сельте», стал игроком греческого клуба «Олимпиакос», сообщает официальный сайт испанского клуба.
Мор отправится в «Олимпиакос» до конца сезона-2019/2020 после соглашения, достигнутого между кельтским и греческим клубами. Турецкий футболист ранее выступал в этом сезоне на правах аренды в турецком «Галатасарае». Сообщается, что «Олимпиакос» будет иметь опцию выкупа игрока, в зависимости от итогов сезона для команды.
Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Олимпиакоса».
Эмре Мор, летом 2016 года перешедший в дортмундскую «Боруссию» за € 9,75 млн из датского «Норшелланна», стал игроком «Сельты» в августе 2017 года. Испанскому клубу его переход обошёлся в € 13 млн.
За «Сельту» Мор принял участие в 29 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и трёмя результативными передачами. В нынешнем сезоне за «Галатасарай» он сыграл в 17 встречах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 1,5 млн.
- 1 февраля 2020
-
02:51
-
02:20
-
02:05
-
01:47
-
01:12
-
00:58
-
00:58
-
00:33
-
00:19
-
00:08
- 31 января 2020
-
23:47
-
23:34
-
23:16
-
23:12
-
22:58
-
22:51
-
22:45
-
22:23
-
22:19
-
22:07
-
21:52
-
21:52
-
21:40
-
21:20
-
21:19
-
21:08
-
20:53
-
20:37
-
20:37
-
20:18
-
20:16
-
19:48
-
19:36
-
19:16
-
19:14