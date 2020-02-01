Нападающий «Сельты» Эмре Мор арендован греческим «Олимпиакосом»

22-летний турецкий нападающий Эмре Мор, принадлежащий испанской «Сельте», стал игроком греческого клуба «Олимпиакос», сообщает официальный сайт испанского клуба.

Мор отправится в «Олимпиакос» до конца сезона-2019/2020 после соглашения, достигнутого между кельтским и греческим клубами. Турецкий футболист ранее выступал в этом сезоне на правах аренды в турецком «Галатасарае». Сообщается, что «Олимпиакос» будет иметь опцию выкупа игрока, в зависимости от итогов сезона для команды.

Фото можно посмотреть в «Твиттере» «Олимпиакоса».

Эмре Мор, летом 2016 года перешедший в дортмундскую «Боруссию» за € 9,75 млн из датского «Норшелланна», стал игроком «Сельты» в августе 2017 года. Испанскому клубу его переход обошёлся в € 13 млн.



За «Сельту» Мор принял участие в 29 матчах, в которых отметился одним забитым мячом и трёмя результативными передачами. В нынешнем сезоне за «Галатасарай» он сыграл в 17 встречах и не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt.de оценивает игрока в € 1,5 млн.