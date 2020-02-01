«Манчестер Юнайтед» официально объявил об аренде Игало

Клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» на своём официальном сайте объявил об аренде 30-летнего нигерийского нападающего китайского «Шанхай Шэньхуа» Одиона Игало.
«Одион Игало— опытный футболист, который придаст нам вариативности в атаке, учитывая, что это центральный нападающий иного типа», — прокомментировал подписание форварда главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее СМИ сообщали о предусмотренной опции выкупа по окончании аренды.
«Манчестер Юнайтед» был командой моего детства. Мне нравилось смотреть по телевизору на Энди Коула и Дуайта Йорка. Они были моими кумирами, и играть в Олд Траффорд всегда было моей мечтой», — приводит слова Игало, сказанные в 2016 году, официальный сайт «красных дьяволов».
В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн.
Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.
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