Игало выбрал «МЮ», а не «Тоттенхэм», из-за того, что являлся их болельщиком в детстве

Клуб английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» закрыл сделку по переходу 30-летнего игрока «Шанхай Шеньхуа» Одиона Игало сообщает итальянский журналист Sky Sport Italia Фабрицио Романо в «Твиттере».
«Одион Игало в «Манчестер Юнайтед» — дело сделано! Полное соглашение с «Шанхай Шеньхуа» по аренде с опцией выкупа. Игрок отправится в Великобританию на выходных. «Тоттенхэм» связывался с ним, но Игало решил перейти в «Манчестер Юнайтед», так как в детстве он болел за «манкунианцев», — сообщает источник.
В минувшем сезоне Игало принял участие в 19 матчах на клубном уровне. На счету форварда 10 забитых мячей. Контракт игрока с «Шанхай Шэньхуа» рассчитан до конца 2021 года. Рыночная трансферная стоимость нападающего составляет € 6,5 млн.
Ранее Игало в течение трёх сезонов выступал в АПЛ за «Уотфорд», за который он сыграл в 100 матчах, забив 40 мячей и отдав 11 результативных передач.
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