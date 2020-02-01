Кришито — о решении остаться в «Дженоа»: не могу оставить товарищей одних в тяжёлой битве

Защитник «Дженоа» Доменико Кришито, известный российским болельщикам по выступлениям за «Зенит», принял решение остаться в генуэзском клубе, несмотря на возможность перейти в «Фиорентину».
«Это были трудные дни, но с помощью всех и поддержки тренера я вышел сильнее, чем раньше, готовый к следующим вызовам, которые ждут нас на поле. Горд быть частью этой компании. Как капитан я ни на секунду не думал, что могу оставить своих товарищей по команде одних в этой очень тяжёлой битве и все вместе мы должны привести этот клуб к спасению», — написал Кришито в «Инстаграме».
Кришито перешёл в «Дженоа» летом 2018 года после семи лет в «Зените», с которым он дважды становился чемпионом России, столько же раз завоёвывал Суперкубок и один раз – Кубок страны. Защитик уже выступал за итальянский клуб в периоды с 2003 по 2004, с 2006 по 2007, с 2008 по 2009 и с 2009 по 2011 год.
В нынешнем сезоне Доменико провёл 14 матчей в итальянской Серии А, забил 4 гола (все – с пенальти) и получил 5 жёлтых карточек.
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