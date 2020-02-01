«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану» на турнире в Катаре

В матче 1-го тура международного товарищеского турнира Кубок Матч Премьер встречались «Локомотив» и «Партизан». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась сербская команда — 4:2.
«Железнодорожники» вышли вперёд на 31-й минуте усилиями нападающего Антонио Эдера. Спустя всего три минуты равенство восстановил полузащитник белградцев Зоран Тошич.
Напомним, первый розыгрыш турнира состоялся в январе 2019 года. Тогда участие в нём приняли четыре российских клуба — «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Победителем товарищеского турнира стал «Спартак». В нынешнем розыгрыше соревнований помимо «Локомотива» и «Партизана» участвуют «Ростов» и «Спартак».
Календарь товарищеского турнира в Катаре
Турнирная таблица соревнований в Катаре
- 1 февраля 2020
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