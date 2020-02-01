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«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану» на турнире в Катаре

«Локомотив» в серии пенальти проиграл «Партизану» на турнире в Катаре
Футбол / РПЛ 0

В матче 1-го тура международного товарищеского турнира Кубок Матч Премьер встречались «Локомотив» и «Партизан». Основное время завершилось со счётом 1:1, а в серии пенальти сильнее оказалась сербская команда — 4:2.

«Железнодорожники» вышли вперёд на 31-й минуте усилиями нападающего Антонио Эдера. Спустя всего три минуты равенство восстановил полузащитник белградцев Зоран Тошич.

Напомним, первый розыгрыш турнира состоялся в январе 2019 года. Тогда участие в нём приняли четыре российских клуба — «Спартак», «Локомотив», «Зенит» и «Ростов». Победителем товарищеского турнира стал «Спартак». В нынешнем розыгрыше соревнований помимо «Локомотива» и «Партизана» участвуют «Ростов» и «Спартак».

Календарь товарищеского турнира в Катаре

Турнирная таблица соревнований в Катаре

Кубок Матч Премьер. 1-й тур
01 февраля 2020, суббота. 14:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
1 : 1
Партизан
Белград
1:0 Эдер – 31'   1:1 Тошич – 34'
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