Гинер рассказал, почему Чалов не перешёл из ЦСКА в «Кристал Пэлас»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал, почему не состоялся переход нападающего московской команды Фёдора Чалова в английский клуб «Кристал Пэлас».



«Почему не продали Чалова? Предложение было очень хорошее. Но Фёдору ещё нужно окрепнуть. Мы никогда не рассматриваем предложение со стороны денег. Федя сам принял такое решения. Первое – игроки, которые видят перспективы уехать в более сильные чемпионаты, должны учить язык. Второе – «Кристал Пэлас» – не тот клуб, куда Чалов должен уехать. ЦСКА играет в Лиге чемпионов и в Лиге Европы, а «Кристал Пэлас» борется за выживание.



Если бы за Федю предложили клубы уровня чуть ниже топа, то мы бы отпустили. Торговались бы, но отпустили», — сказал Гинер в эфире канала «Матч Премьер».