Курьёзный автогол в матче «Вест Хэм» — «Брайтон». Видео

В матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» один из мячей был забит весьма курьёзным образом.



После розыгрыша углового вратарь хозяев Лукаш Фабиански попытался выбить мяч кулаком из вратарской, но тот угодил прямо в голову защитника Анджело Огбонны и отлетел в ворота «Вест Хэма». После этого эпизода счёт стал 2:1 в пользу «Юнайтед».

Видео доступно на «Чемпионате».



«Вест Хэм», набрав 23 очка, занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, «Брайтон энд Хоув Альбион» (25) — 15-е.



Ранее в другом матче 25-го тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Лестере на стадионе «Кинг Пауэр» и завершилась со счётом 2:2.