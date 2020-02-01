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Хавбек «Вест Хэма» Снодграсс забил ударом с лёта из-за штрафной. Видео

Хавбек «Вест Хэма» Снодграсс забил ударом с лёта из-за штрафной. Видео
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Роберт Снодграсс стал автором красивого мяча в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».

Шотландский хавбек отличился на 45-й минуте, он поразил ворота гостей дальним ударом из-за штрафной. После мяча Снодграсса, который в этой встрече оформил дубль, счёт в матче стал 2:2.

Видео доступно на «Чемпионате».

Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» завершился со счётом 3:3.

Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии

«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3
«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1
«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1
«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0
«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0
«Челси» — «Лестер Сити» — 2:2

Курьёзный автогол в матче «Вест Хэм» — «Брайтон». Видео
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