Хавбек «Вест Хэма» Снодграсс забил ударом с лёта из-за штрафной. Видео

Полузащитник «Вест Хэм Юнайтед» Роберт Снодграсс стал автором красивого мяча в матче 25-го тура английской Премьер-лиги с «Брайтон энд Хоув Альбион».



Шотландский хавбек отличился на 45-й минуте, он поразил ворота гостей дальним ударом из-за штрафной. После мяча Снодграсса, который в этой встрече оформил дубль, счёт в матче стал 2:2.

Видео доступно на «Чемпионате».



Матч 25-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» — «Брайтон энд Хоув Альбион» завершился со счётом 3:3.



Результаты других матчей 25-го тура чемпионата Англии



«Уотфорд» — «Эвертон» — 2:3

«Борнмут» — «Астон Вилла» — 2:1

«Кристал Пэлас» — «Шеффилд Юнайтед» — 0:1

«Ньюкасл Юнайтед» — «Норвич Сити» — 0:0

«Ливерпуль» — «Саутгемптон» — 4:0

«Челси» — «Лестер Сити» — 2:2