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Неймар покрасил волосы в розовый цвет

Неймар покрасил волосы в розовый цвет
Футбол / Франция 0

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Бразилии Неймар покрасил волосы в розовый цвет. 27-летний футболист продемонстрировал новый имидж перед домашней встречей 22-го тура французской Лиги 1 с «Монпелье».

Фото можно посмотреть на странице «ПСЖ» в Инстаграме.

В матче с «Монпелье» Неймар отдал результативную передачу на форварда Килиана Мбаппе, который отправил мяч в ворота соперника на 57-й минуте. Финальный свисток зафиксировал победу парижан со счётом 5:0.

В нынешнем сезоне Неймар в 18 встречах во всех турнирах на клубном уровне записал в свой актив 15 голов и 10 результативных передач.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. В 22 встречах подопечные Томаса Тухеля набрали 55 очков.

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