Сульшер: «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0).
«Игра сложилась так, как вы и ожидали. Мы доминировали, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах. За последние несколько месяцев мы провели так много встреч! Футболисты утратили энергию. Нам нужен перерыв.
Бруну Фернандеш — топ-игрок. Это его первый матч. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Фернандеш, получая мяч в ноги, хочет, чтобы футболисты двигались перед ним. Сегодня мы не делали этого. Он станет топовым усилением», — цитирует Сульшера BBC.
«Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (35) — седьмое.
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