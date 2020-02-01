Сульшер: «Манчестер Юнайтед» доминировал в матче с «Вулверхэмптоном»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер дал комментарий после домашнего матча 25-го тура английской Премьер-лиги с «Вулверхэмптоном» (0:0).

«Игра сложилась так, как вы и ожидали. Мы доминировали, много владели мячом, а соперник создавал нам проблемы на контратаках и стандартах. За последние несколько месяцев мы провели так много встреч! Футболисты утратили энергию. Нам нужен перерыв.

Бруну Фернандеш — топ-игрок. Это его первый матч. В первом тайме каждый получал пас в ноги, а Фернандеш, получая мяч в ноги, хочет, чтобы футболисты двигались перед ним. Сегодня мы не делали этого. Он станет топовым усилением», — цитирует Сульшера BBC.

«Манчестер Юнайтед», набрав 35 очков, занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, «Вулверхэмптон» (35) — седьмое.