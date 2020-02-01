Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Монако» с Головиным проиграл аутсайдеру чемпионата Франции

«Монако» с Головиным проиграл аутсайдеру чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Монако». Встреча состоялась в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 13-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял защитник «Нима» Флорьян Мигель. С 32-й минуты монегаски играли вдевятером из-за удалений хавбека Тьемуэ Бакайоко и форварда Желсона Мартинша. Во второй половине по одному мячу в ворота гостей отправили хавбек Ромен Филиппото и защитник Пабло Мартинес.

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных. 23-летний футболист вышел на поле на 64-й минуте, заменив нападающего Бальде Кейта.

«Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Роберта Морено 29 очков. «Ним» (18) — на предпоследнем, 19-м месте.

Франция - Лига 1. 22-й тур
01 февраля 2020, суббота. 22:00 МСК
Ним
Ним
Окончен
3 : 1
Монако
Монако
0:1 Бен-Йеддер – 13'   1:1 Мигель – 27'   2:1 Филиппото – 62'   3:1 Мартинес – 79'
Удаления: нет / Бакайоко – 32', Мартинш – 32'
Неймар покрасил волосы в розовый цвет
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020