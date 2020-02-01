«Монако» с Головиным проиграл аутсайдеру чемпионата Франции

В матче 22-го тура французской Лиги 1 «Ним» принимал «Монако». Встреча состоялась в Ниме на стадионе «Стад де Костьерес» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Автором первого гола стал нападающий «Монако» Виссам Бен-Йеддер, отличившийся на 13-й минуте. В середине первого тайма счёт сравнял защитник «Нима» Флорьян Мигель. С 32-й минуты монегаски играли вдевятером из-за удалений хавбека Тьемуэ Бакайоко и форварда Желсона Мартинша. Во второй половине по одному мячу в ворота гостей отправили хавбек Ромен Филиппото и защитник Пабло Мартинес.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин начал матч на скамейке запасных. 23-летний футболист вышел на поле на 64-й минуте, заменив нападающего Бальде Кейта.
«Монако» занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата Франции. В активе команды Роберта Морено 29 очков. «Ним» (18) — на предпоследнем, 19-м месте.
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