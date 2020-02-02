Источник: Главный тренер «Сельты» влюблён в игру Смолова

Главный тренер «Сельты» Оскар Гарсия остался доволен игрой российского нападающего Фёдора Смолова, сообщает Moiceleste. Смолов дебютировал за «Сельту» в концовке второго тайма матча с «Валенсией» (0:1), заменив нападающего Габриэля Фернандеса.
По данным источника, Смолов получил одобрение от главного тренера Оскара Гарсии. К тому же, комментатор матча «Валенсия» — «Сельта» Аксель Торрес заявил, что тренер влюблён в игру Смолова.
Смолов перешёл в «Сельту» 30 января из «Локомотива». По условиям аренды испанский клуб получит возможность выкупить игрока по окончании нынешнего сезона.
В текущем розыгрыше чемпионата России в составе «Локомотива» форвард принял участие в 14 матчах, в которых записал на свой счёт 3 мяча.
На данный момент «Сельта» занимает 18-е место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 17 очков. В следующем туре клуб из Виго сыграет с «Севильей».
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