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Федор Смолов нанёс 1 удар и отдал 3 точные передачи в дебютном матче за «Сельту»

Федор Смолов нанёс 1 удар и отдал 3 точные передачи в дебютном матче за «Сельту»
Футбол / Испания 0

Российский нападающий Федор Смолов дебютировал за «Сельту» в выездном матче 22-го тура испанской Примеры с «Валенсией» (0:1). 29-летний россиянин вышел на поле на 78-й минуте, заменив форварда Габриэля Фернандеса.

До финального свистка Смолов записал в актив 1 удар, 1 заблокированный удар и 3 точные передачи. При этом только 1 пас россиянина не достиг цели.

Напомним, Федор перешёл в «Сельту» в конце января на правах аренды из московского «Локомотива». Соглашение рассчитано до 30 июня 2020 года и включает опцию выкупа.

В нынешней кампании Смолов в 14 встречах Российской Премьер-Лиги забил 3 мяча и отдал 3 голевых паса. Ещё 1 гол и 1 результативную передачу нападающий записал на свой счёт в матче за Суперкубок России.

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