Гол Влашича, поклонницы Березуцких и пенальти Чалова — в видеообзоре матча ЦСКА — «Тироль»
Вчера, 1 февраля, московский ЦСКА провёл товарищеский матч с австрийским клубом «Сваровски Тироль» в Кампоаморе (Испания). Встреча завершилась со счётом 2:2. В составе «армейцев» по одному мячу забили полузащитники Никола Влашич и Яка Бийол.
ЦСКА провёл матч двумя составами: 22 человека получили по 45 минут игрового времени. По окончании «своих» таймов каждый из составов принял участие в двусторонке на полполя в формате 6 на 6. Вторая из них завершилась серией пенальти. В числе прочих удар реализовал нападающий Фёдор Чалов.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
В следующей товарищеской встрече команда Виктора Гончаренко сыграет с датским «Норшелланном». Матч состоится 5 февраля, начало — в 19:00 мск.
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