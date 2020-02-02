Иванович: в моё время старшие игроки больше душили, прессинговали нас, молодых

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович рассказал о развитии молодых игроков и сложностях в достижении высокого уровня игры.
«В моё время старшие игроки больше душили, прессинговали нас, молодых. Сейчас всё более расслабленно. Времена изменились. У каждого свой путь на вершину. И оба пути — что в моё время, что сейчас, — очень сложные. Посмотрим, что получится. А пока пусть ребята работают, развиваются.
Есть игроки, которые развиваются от того, что на них давишь. Есть, наоборот, такие, которых надо постоянно поддерживать. Молодым всегда сложно переходить во взрослую команду. Мяч и поле вроде бы такие же, но решения нужно принимать быстрее. Конечно, нужно время, чтобы привыкнуть. Но вместе с тем ты растёшь», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».
- 2 февраля 2020
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