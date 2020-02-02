Иванович: VAR — это не футбол

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович высказался о системе видеопомощи арбитрам (VAR).



«Мне не нравится и никогда не будет нравиться VAR. Для меня это не футбол. Так вообще можно дойти до того, что убрать судью с поля и играть, как в компьютерной игре. Ошибки случаются у всех. Знаете, это то же самое, как если бы защитник терял мяч, команда пропускала гол, а потом говорила: «Нет, так не пойдёт, верните нам мяч». Так что я против VAR. Футбол — такая игра, в которой соперника можно обмануть. Если судья не ошибается специально, то VAR не нужен.



В Англии при офсайде считают каждый миллиметр — не понимаю этого. Если бы в футболе не было ошибок, «Реал» не выиграл бы Лигу чемпионов 13 раз. И «Барселона» столько титулов не взяла. Но раз уж приняли такое решение, значит, мы должны адаптироваться и привыкать. Моё мнение — футбол без VAR лучше. VAR убивает эмоции: игрок, забивший мяч, успевает отпраздновать гол, а судья через три минуты говорит ему, что гол не засчитан. Футбол — живая игра, нужно давать ей идти. Сейчас больше говорят про VAR, а VAR — это лишь маленькая часть футбола, значительно менее важная, чем сама игра», — приводит слова Ивановича официальный сайт «Зенита».

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